Részletek Demcsák Zsuzsa titkos esküvőjéről

Krishan rokonai Indiából az interneten tudták követni az esküvőt élőben. A lagzit csak nyár végére tervezik pótolni, amikor már jelen lehetnek a családtagok és barátok egy nagy kerti partin

– írja az nlc.hu a Story Magazin alapján.

A Blikk is megírta, hogy pontosan egy évvel azután, hogy a pár Indiában megtartotta az ott hagyományos esküvőt, Magyarországon is összeházasodott Demcsák Zsuzsa és kedvese, Krishan. A ceremóniát a veresegyházi polgármesteri hivatalban tartották a járványhelyzet miatt olyan szűk körben, hogy még a műsorvezető két gyermekének is kint kellet várakoznia, csak a pár és a két tanú lehetett jelen.

Zsuzsa nem vette fel férje vezetéknevét, így továbbra is ugyanaz marad a neve.

A 41 éves műsorvezető a Story Magazinnak árulta el, hogy első házasságként tekint erre a kapcsolatra, mert csak most értette meg, milyen igazán megbízni valakiben, igazán összetartozni valakivel.

Ám azt is elárulta, hogy nem terveznek gyereket, mivel mindketten úgy gondolják, így négyesben tökéletesen összecsiszolódtak.

Címlapkép: Facebook/Story

(nlc.hu)