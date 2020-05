Kamerák előtt sírta el magát Dér Heni – ez volt az oka – videó

Családja miatt aggódik az énekesnő.

Az énekesnő a karantén miatt ugyanúgy nem tud találkozni a családtagjaival, mint sokan mások, de mivel az ő rokonai a Vajdaságban élnek, a határzár miatt különleges esetben sem tudná meglátogatni őket. Ezt a helyzetet viszont egyre nehezebben viseli.

Majdnem minden másnap beszélek anyuékkal, ahol próbálom magam tartani, de utána nagyon nehéz, amikor letesszük a telefont. Le vannak zárva a határok és az a legrosszabb ebben az egészben, hogyha bármi történne bármelyikükkel is, akkor nem tudnék haza menni. Előttük biztos, hogy nem fogom elengedni magam, muszáj tartanom magam, amennyire csak lehet. Muszáj, hogy valahogy kijöjjön belőlem ez a sok feszkó, mert szerintem Geri is megőrül tőlem, meg már néha én is magamtól