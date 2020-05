Már több mint ötven napja, hogy a többi zenészhez hasonlóan fellépések nélkül maradt Jolly is.

Jolly néhány napig még élvezte is, hogy kicsit kifújhatja magát, de a tétlenségből is megárt a sok. A zenész ahhoz szokott hozzá, hogy minden hétvégéje foglalt, tele a naptár, egyik fellépésről a másikra utazik, hiszen az ország minden pontján és még a határainkon túl is adott koncerteket. Éjjel dolgozott, hajnalban, reggel járt haza. A koronavírus-járvány miatt azonban elfogytak a bulik, kiürült a naptár, a szervezete pedig egyelőre nem vette tudomásul a nagy változást.

Nehéz mit kezdeni ezzel a helyzettel. Nincs miben elfáradni, ráadásul aggaszt, hogy elveszítettem a munkámat, ezért is alszom nehezen

– mondta nagyot sóhajtva Jolly.

Az alváshiány viszont lestrapálja az énekest, aki a rajongóktól kért segítséget, altatók helyett ugyanis a házi praktikáktól várta a megoldást.

A járvány miatt 180 fokos fordulat állt be az életemben, nem csoda, hogy nem jön álom a szememre. A rajongóimmal is megosztottam a problémámat, és sok jó javaslatot kaptam tőlük. Gyógyszert semmiképpen nem akarok szedni, az egészséges életmód híve vagyok, ezért a sportot választottam. Mivel eddig zárva voltak az edzőtermek, ezért a szabadban futok és gimnasztikázok – mondta

