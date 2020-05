Pély Barna elárulta, miért igényelte a segélyt

Közösségi oldalán keresztül üzent az acsarkodóknak.



Fotó: Facebook/Pély Barna

400 művésztársával együtt Pély Barna, a United frontembere is részesült az Artisjus által biztosított egyszeri támogatásban. A zenészek a járvány miatt kieső bevételeik kompenzálására kapták a pénzt, ami sokakat – köztük Majkát is - kiakasztott.

Pély Barna nettó 136 000 Ft-ot kapott, és mint Facebook-posztjában írja, jótékony célra ajánlja fel az összeget.

Sajnálom, hogy olyankor, amikor össze kellene fognunk, az emberi gyarlóság felülkerekedik és feledésbe merül, hogy a jelenlegi helyzet mindenkire, a zenészekre is hatással van. Ahogy eddig is, úgy a jövőben is azon leszek, hogy a családom, idős szüleim támogatása mellett a zenémmel lelki táplálékot adjak az embereknek a boldog és a nehéz időkben. Sajnálom, hogy szégyenkeznem kell az 'Artisjus Jogvédő Iroda és Egyesület' alapítványi pályázatának elnyerése miatt, aminek elkülönített alapját a dalszerzők és az egyesületi tagok befolyt jogdíjaiból tettek félre. Méltatlannak ítélem a helyzetet egy olyan időszakban, amikor emberek veszítik el állásukat rajtuk kívül álló okokból. Köszönettel tartozom az Artisjusnak, hogy lehetőséget teremtett arra, hogy főállású előadóként pályázhassak erre, és azért, hogy a szakmai bizottság pozitívan értékelte 400 társammal együtt. Köszönöm, hogy méltónak találtak erre. Úgy döntöttem, hogy a megítélt nettó 136 000 Ft-ot felajánlom a Szent László és Szent István Kórház Betegeiért, Orvosaiért és Dolgozóiért Alapítványnak. Hiszem, hogy a vírusidőszak elcsendesedése acsarkodás helyett tisztánlátást hoz a jövőre nézve. Mindenkinek jó egészséget és kitartást kívánok!