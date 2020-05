"Sok mindent egyszerűen már lesza.ok" – Baukó Éva döbbenetes változáson ment keresztül a karanténban

A celeb őszintén vallott arról, hogyan változtatta meg a karantén.

Budapest újranyitásával az egykori VV-sztár is kimerészkedett a szabadba, sőt még egy látványos helyszínt is meglátogatott ennek örömére. Erről közzétett egy képet is, amin ugyan szexibb, mint valaha, viszont amit hozzáírt, az komoly belső változásról árulkodik.

Baukó Éva önkéntes karanténban töltötte az elmúlt heteket-hónapokat, ami igencsak jó hatással volt rá a legújabb instagramos bejegyzése szerint, most viszont végre kiszabadult a friss levegőre, és megnézte magának, milyen gyönyörű is a Budai Vár.

"Fokozatosan visszaáll az élet végre. Én nem csináltam kenyeret, nem edzettem itthon, nem lettem egy Fördös Zé, sem mestercukrász. Önkéntes karanténban voltam, és magamra koncentráltam, a magány is jót tett úgy érzem. Sok minden változott bennem, és sok mindent egyszerűen már [email protected] , nem idegesítem fel magam már dolgokon, nem akarok influenszer sem lenni, egyszerűen csak élni az életem , úgy ahogy nekem tetszik"

– írta a posztjában Baukó Éva.

Forrás: Blikk

Kép: FEM3