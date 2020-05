Csak üzenetet váltottak a tragikus éjszaka előtt.

Szombat éjszaka fulladt tóba S. Petics Kristóf, a GIL (Gilbert In Love) zenekar frontembere, illetve az X-Faktor egykori versenyzője , aki halála előtt jó barátját, Tóth Andit kereste meg. Az énekesnő a Mokkában mesélt az utolsó beszélgetésükről, és azt is elárulta, a fiú telefonon akart vele beszélni, de csak üzenetet tudtak váltani.

Andi már bánja, hogy nem hívta fel, hogy utoljára hallhassa a hangját.

Az Indexnek hétfőn a GIL zenekar ritmusgitárosa, Fekete Edward azt mondta:

Tragikus és megdöbbentő. Szerdán jött volna hozzám, a TV2-be mentünk volna aláírni szerződést a következő Sztárban Sztár műsorra... Semmi nem indokolta, hogy ez legyen. Komoly tervei voltak

Petics Kristóf 2016-ban tűnt fel az X-Faktorban, ahonnan később verekedés miatt kizárták. Az énekest ezután MC Hawer karolta fel, ám idővel vele is összekülönbözött. Halálhíréről ő is megemlékezett a Facebookon, korábban ő beszélt a sajtónak arról is, hogy az énekes bipoláris zavarban szenved.

