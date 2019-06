Önnek is feltűnt, hogy ma mosolygó gombócok vannak a Google főoldalán? Ez az oka

A falafelt ünneplik ma a népszerű kereső főoldalán.

A legjobb dolog, ami a csicseriborsóval történhet (esetleg a humusz után)

– így határozza meg a Google a falafelt. Az étel a Közel-Keletről ered. A zsidó konyha mellett az arab halal étkezésnek is fontos része, manapság pedig a vegák egyik kedvence. Általában hummusszal és zöldségekkel szolgálják fel pitában, de gyakran készítenek belőle szendvicseket is, illetve más köret mellé is sokan fogyasztják.

Hogy a Google miért éppen ma tartja fontosnak, hogy ünnepeljük a falafelt, az rejtély

- írja a HVG.

A kereső főoldalára kitett logóban egy falafel golyó készíti el pitában magát és két társát.

Forrás: HVG, nlc.hu

Címlapi kép: Google