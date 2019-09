Lehetett élet a Vénuszon

A NASA tudósai öt szimulációt futtattak le, és mind az öt arra jutott: alkalmas lehetett a Vénusz az élet kialakulására.

A csillagászok gyakran emlegetik az úgynevezett "lakható zónát", amikor olyan bolygót keresnek, amelyen a Földhöz hasonlóan élet alakulhatott ki. A megnevezés lényegében azt a csillagtól mért távolságot jelenti, amelyben még folyékony víz alakulhat ki az égitestek felszínén.

Ami a fenti elméletnek ellentmond, az pont a két szomszédos bolygónk: a Mars és a Vénusz. A vörös bolygó felszínén átlagolsan -63 Celsius-fok, míg a Vénusz felszínén 461 Celsius-fok van, vagyis egyik sem ideális az élet kialakulásához.

Egy friss NASA-kutatás szerint azonban a Vénuszon nem volt mindig ennyire alkalmatlan a klíma az élethez.

Bár a bolygó felszínén pokoli a forróság, a légkörében pedig vastag kénsavfelhő található, néhány milliárd évvel ezelőtt teljesen másként nézhetett ki a bolygó.

A NASA Goddard Űrtudományi Intézetének kutatói egy új tanulmányt készítettek, amely szerint a szomszédos bolygó felszínének nagy részét 2-3 milliárd évvel ezelőtt még óceán borította. Abban korábban nem voltak biztosak, hogy ez lakható felszínt is jelentett-e, az új szimulációknak köszönhetően azonban úgy tűnik, az lehetett a bolygó.

A szakemberek az eddigi ismeretek alapján több szimulációt is lefuttattak, hogy kiderüljön, lehetséges-e, hogy valaha víz volt a Vénusz felszínén. A kutatókat meglepte az eredmény: mind az öt szimulációban az jött ki eredményként, hogy a bolygón több milliárd éven keresztül lehetett olyan hőmérséklet, ami az élet kialakulásának feltétele.

Michael Way, a NASA Goddard Űrtudományi Intézetének munkatrása szerint a Vénusz éghajlata hasonló lehetett, mint ami most a Földön tapasztalható. A szakember úgy látja, valószínűleg egy kozmikus katasztrófának kellett bekövetkeznie ahhoz, hogy a bolygó olyan pokoli legyen, mint jelenleg. Ez az esemény 700 millió évvel ezelőtt következhetett be, és a bolygót olyan gyors felmelegedésre késztette, amiből a mai napig nem tudott "visszaállni".

