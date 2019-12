Akik ilyen helyzetbe kerültek, azoknál kötelezővé teszik a jelszócserét.

A Microsoft most fedezte fel, hogy milliók használnak olyan felhasználó nevet és jelszót, amelyeket ellophattak tőlük korábbi biztonsági réseken.

Március és január között futtattak le egy óriási tesztet, amelynek a végén kijött, hogy 44 millió ember Microsoft-fiókja kerülhetett rossz kezekbe. Akik ilyen helyzetbe kerültek, azoknál kötelezővé teszik a jelszócserét.

Ezen kívül javasolják, hogy többfaktorú azonosítást érdemes használni. Ennek során a felhasználó több módon is bebizonyítja, hogy ő a fiók tulajdonosa, például csak ő tud valamit, csak neki van a tulajdonában valami, illetve csak ő valami. A bankautomatás pénzfelvétel például két faktorral rendelkezik, ott csak a felhasználónak van meg a saját bankkártyája, amihez csak ő tudja a kódot. Ez is többfaktorúnak számítana, ha például ujjlenyomatot is kérne.

