Létezik olyan telefontok, ami a mobilon kívül a Földet is védi?

Több olyan telefontok is van, amely jóval környezetbarátabb a legnépszerűbb műanyag, illetve szilikontokoknál. Ezek előállítása kevesebb erőforrást is igényel, és anyaguknál fogva hulladékként is jóval kisebb problémát jelentenek.

A telefónia, pontosabban a telefonok gyártása az egyik legkevésbé környezetbarát iparág, és ez sajnos a telefonos kiegészítők előállítására is igaz. A tokokat sokféle anyagból készíthetik, a leggyakoribb mégis az, hogy műanyagból vannak. Az olcsóbb telefontokok élettartama pedig nem túl jelentős, rövid úton a szemétbe kerülnek. Tovább növelve ezzel a már egyébként is óriási mennyiségű műanyag hulladékot, ami a bolygót terheli.

Ugyanakkor a telefontokok fontos kiegészítők, hiszen hatékonyan óvják a mobilokat a fizikai sérülésektől. Ezáltal közvetve a környezetet is védik, mivel a tokok használatával a telefonok élettartama is megnő. Ráadásul a közhiedelemmel ellentétben választhatunk olyan megoldást, amely a műanyagból készült tokoknál sokkal kevésbé terheli a Föld élővilágát.

Telefontok fából: egyszerű, de nagyszerű megoldás

Sokan meglepődnek, amikor megtudják, hogy fából is készítenek telefontokokat. Pedig a fa telefontokok népszerűek, hiszen egyedi külsőt kölcsönöznek a készüléknek. De nemcsak látványra kellemes egy fa telefontok: a tapintása is természetes, így sokan jobban kedvelik a műanyag tokoknál.

Arról nem is beszélve, hogy

a fa megújuló alapanyagnak számít.

Első hallásra talán furcsán hangzik, de mégis igaz, hiszen újabb fák ültetésével viszonylag gyorsan pótolható a felhasznált fa mennyisége. A telefontokok gyártásához használt nyersanyag erdőgazdaságokból kerül ki, ahol a kivágott fákat folyamatosan pótolják. Így az élőfa mennyiség állandó. Ráadásul a feleslegessé vált fatokok könnyen lebomlanak, és nem terhelik úgy a környezetet, mint a rendkívül tartós és ellenálló műanyag tokok.

Ökobőr tok: olyan, mint az igazi bőr – sőt, még annál is jobb

Korábban az egyetlen alternatívát a valódi bőrrel szemben a műbőr jelentette. A műbőr azonban nagyon messze van az igazi bőrtől, akár a látványt, akár a tapintást vesszük alapul. De mi a baj a valódi bőrrel? Hiszen természetes és a fához hasonlóan megújuló alapanyag.

A bőrből készült ruhák és egyéb használati tárgyak alapanyaga általában szarvasmarha bőr. Ezeknek az állatoknak a tartása és tenyésztése azonban kiugróan erőforrásigényes. Az általuk elfogyasztott takarmány termesztéséhez ugyanis nagy területre és sok vízre van szükség. Ráadásul a szarvasmarhák jelentős mennyiségű metánt bocsátanak ki, amely a szén-dioxidnál nagyságrendekkel károsabb üvegházhatású gáz.

Ha ez nem lenne elég, további probléma, hogy a bőr cserzéséhez és színezéséhez több, rendkívül mérgező vegyszert használnak. Ezek kisebb-nagyobb része pedig a földbe és a talajvízbe, azon keresztül pedig a természetes vizekbe kerül.

Napjainkban azonban már rendelkezésre áll egy környezetbarát alternatíva: az ökológiai bőr, vagy röviden ökobőr.

Az ökobőr alapanyagát természetes rostnövények, például len, gyapot vagy ananász jelentik. Előkészítésük és színezésük is környezetbarát anyagokkal történik. Ráadásul az ökobőr telefontokok látványra és tapintásra is megszólalásig hasonlítanak a valódi bőrre.

Egy prémium minőségű ökobőr vagy fa telefontok meglepően vékony, ennek ellenére kiemelkedően tartós, és biztos védelmet jelent a készülékek számára.

Ha tehát olyan telefontokot szeretnél, ami sokkal “zöldebb” a szokásos daraboknál, válassz fából vagy ökológiai bőrből készült termékeket.

