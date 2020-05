Izraeli kutatók innovatív koronavírus elleni arcmaszkot fejlesztettek, amely képes önmagát fertőtleníteni – közölte az Izraeli Műszaki Egyetem (Technion).

A haifai székhelyű egyetem kutatói által készített maszk belsejébe szénrostréteget vittek be, amelyet egyenletesen eloszlattak szerte a maszkban.

A fertőtlenítés a szénrostrétegben keletkező hőn alapul: a maszkot kétamperes árammal melegítik fel, a felmelegített maszk pedig megsemmisíti a vírusokat, amelyek a nap folyamán halmozódtak fel rajta, és már készen is áll az újabb használatra. A kutatók a maszk prototípusát egy egyszerű mobiltelefon-töltőről működtették.

