Élő egyenesben ment az Orbánozás a német-magyar meccsen – videó

Füllkrug a német-magyar mérkőzés után elővette a telefonját, és megmutatta Orbánt, mint bizonyítékot.

A tegnapi német-magyar mérkőzés egy igen feszültséggel teli, derekas küzdelem volt, amelynek eredményeként sajnos mégis 2:0-ra kikapott a hazai csapat. Ezen a mérkőzésen azonban sokkal jobban teljesített a magyar csapat, mint a korábbi, Svájc elleni meccs során, sokkal több volt az éles helyzet is.

A németek első gólja előtt például lökdösődés volt Füllkrug és Willi Orbán között, ám a német futballista szerint ennyi bőven belefér, a gólja attól még szabályos volt – írja a MagyarNemzet.hu

Forrás: YouTube

Erről a meccs utáni sajtótájékoztatón is beszámolt, ahol az újságírók kérdésére még egy fotót is előrántott a telefonjából, amelyen véleménye szerint az látható, hogy Willi Orbán lökte meg őt a 16-oson belül. A német válogatott tagja szerint ha ezt nem fújta le a játékvezető, akkor az is rendben van, Gündogan esetében sem tett másként.