Szoboszlai Dominik: "Nem értem, miért nem rohannak ilyenkor a mentősök? Remélem, egy kicsit mindenki észbe kapott, ilyenkor másodpercek dönthetnek az emberéletről."

Szoboszlai Dominik nagyon meg volt döbbenve azon, hogy az orvosi segítség milyen lassan érkezett meg Varga Barnabáshoz.

A tegnapi magyar-skót mérkőzés nem volt izgalmaktól mentes. A meccs az utolsó pillanatig 0:0 állással ment végbe, míg a 101. percben Csoboth Kevin becsavart egy sorsfordító gólt és ezzel miénk lett a győzelem. Ezt azonban megelőzte Varga Barnabás 67. percben történt sérülése.

Forrás: MTI Fotószerkesztőség

Egy ütközés következtében az arccsontja több helyen is megsérült és eszméletlenül feküdt a földön. Szoboszlai Dominik elmondása szerint az a legfontosabb, hogy ő rendbe jöjjön, a csapat sikere ehhez képest másodlagos:

"Én értem először Barnihoz, és láttam, hogy nagy a baj, nem is akarok erről beszélni. Nem értem ezt a protokollt, hogy miért nem rohannak ilyenkor a mentősök, vagy miért nem hozzák gyorsabban a hordágyat, ez mindenki számára óriási kérdés marad. Remélem, egy kicsit mindenki észbe kapott, ilyenkor másodpercek dönthetnek az emberéletről. Most szerencsére jóra fordultak a dolgok, remélem, soha többet nem kell átélnünk hasonlót. Ezzel viszont valamit kell csinálni, mert az nem normális, hogy sétálnak be a pályára, miközben Barni ez most hülyén hangzik, de az életéért küzd, azért térjen észhez mindenki" - írja az Index.hu