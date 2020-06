Egyre durvul az időjárás: már az egész országra veszélyjelzést adtak ki

Péntektől mindenfelé várhatóak zivatarok.

Az egyre többfelé várható zivatarok miatt péntekre már az egész országra figyelmeztetést adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: csütörtök este főként az Alföldön és az Északi-középhegységben várhatók szórványos zivatarok, de egy-egy zivatar a Dunántúl északi peremén, illetve Baranyában is kialakulhat. Egy-egy hevesebb zivatar is lehet intenzív csapadékkal, nagyobb méretű jéggel, 60-80, esetleg 90 kilométer/órát meghaladó széllel. Éjszaka a záporok mellett elsősorban az Alföldön fordulhat elő zivatar is. Késő estére veszít erejéből a szél.

Péntek reggeltől délnyugat felől ismét zivatarok kialakulása várható, mely napközben az ország középső tájain kiterjedt zivatarrendszerré fejlődik. A megerősödő délnyugati szelet kísérő lökések zivatarok környezetében több helyen is elérhetik 70-80 kilométer/órát. Heves zivatarban egy-egy 100 kilométer/órát meghaladó széllökés, nagyméretű jég is valószínű. Az egymást követő intenzív csapadékgócokból helyenként 25-30 millimétert meghaladó csapadék is hullhat. Este a kelet felé áthelyeződő csapadékrendszer fokozatosan gyengülhet.

A zivatarveszély miatt péntekre Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Somogy, Tolna és Veszprém megyékre másodfokú, a többi megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.

Budapestre, Pest, Heves és Nógrád megyére a felhőszakadás veszélye miatt is kiadták az elsőfokú figyelmeztetést.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay