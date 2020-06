Nem kérnek bocsánatot Orbán Viktortól a szocialisták – "Semmilyen okunk nincs ezt tenni"

A rendeleti kormányzás kapcsán került ez szóba.

Harangozó Tamás, az MSZP országgyűlési képviselője válaszolt a Blikk Talk kérdéseire.

Szavaznak a rendeleti kormányzás megszüntetéséről. Bocsánatot kérnek Orbán Viktortól?

– Semmilyen okunk nincs ezt tenni. Az MSZP azt javasolta, hogy június 15-én kelljen felülvizsgálni a rendeleti kormányzást. Ezt nem fogadta el a Fidesz, június 16-án mégis szavaz a parlament.

Számítanak újra rendeleti kormányzásra?

– Arra bizton számíthatunk, hogy az ezzel a törvénnyel létrehozandó egészségügyi válsághelyzetet a kormány be fogja vezetni, de ez indokolt is lehet. Sajnos a javaslat átírja a jelenlegi szabályokat veszélyhelyzet idejére is és főszabállyá teszi a rendeleti kormányzást, azzal a gumiszabállyal, amit mindenki kritizált.

Vannak a törvényjavaslattal kapcsolatban más észrevételek is?

– A törvényjavaslat úgy rendelkezik, hogy kétéves munkaidőkeretben számoljanak el a dolgozókkal a kiemelt nemzetgazdasági jelentőségű vállalatoknál. Hat szakszervezet is kérte, ezt vegyék ki, de hiába.

Forrás: Blikk

Kép: Orbán Viktor/Facebook