Orbán volt ügyvédje szerint a baloldal nem segít a válságban

A válságban a baloldali önkormányzat nem segíti, hanem megsarcolja a vállalkozásokat – jelentette ki Bajkai István, a Fidesz országgyűlési képviselője szombaton.

Az Orbán-család korábbi ügyvédjeként ismert Bajkai István az MTI-hez eljuttatott videofelvételen hangsúlyozta: a koronavírus-járvány rengeteg vállalkozást hozott nehéz helyzetbe, különösen a turizmusból és a vendéglátásból élőket. A főváros VII. kerületében, Erzsébetvárosban is sok helyi vállalkozást "rengetett meg a járvány", sok munkahely és erzsébetvárosi lakó került veszélybe – mondta.

Hozzátette: miközben a kormány segíteni akarja ezeket a vállalkozásokat, számos adócsökkentést, bértámogatást biztosít a számukra, és lehetővé tette azt is, hogy a vendéglátóhelyek közterület-használati díját is elengedjék az önkormányzatok, a "Gyurcsányék vezette" önkormányzat mégis "gátlástalan pénzbehajtásba" kezdett.

Kifejtette: a "gyurcsányista" Niedermüller Péter vezette kerületben a kormányrendelet ellenére behajtják a közterület-használati díjakat, pedig dönthettek volna úgy is, hogy ingyen biztosítják a teraszokat, a közterületet a vállalkozások számára.

"Gyurcsányék" azonban most is a sarcolást választották, nem pedig a vállalkozások támogatását – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy milliós nagyságrendben hajtják be a közterület-használati díjakat annak érdekében, hogy "saját zsebüket tömhessék tele".