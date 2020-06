Az időseket gondozók nem kapnak 500 ezer forintot

Nem férnek bele a szociális szférában dolgozók, így az idősotthonok munkatársai és a házi segítségnyújtásban dolgozók sem abba a körbe, amelyik bruttó 500 ezer forintos egyszeri jutattásban részesül a koronavírus-járványban nyújtott teljesítményéért.

Erről Migács Tibor, a Szociális Területen Dolgozók Szakszervezetének elnöke beszélt az Indexnek.

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere pénteken jelentette be, hogy július 1-jével kapják meg a bruttó 500 ezer forintos egyszeri juttatásukat az egészségügyi dolgozók. Kásler Miklós most is elmondta: ez az egyszeri bérkiegészítés 160 ezer embert érint.

Migács Tibor szerint ebbe a körbe, mivel nem egészségügyi dolgozók, egyértelműen nem férnek bele a bentlakásos intézmények, köztük az idősotthonok munkatársai vagy a házi segítségnyújtásban tevékenykedők. Annak ellenére sem, hogy a munkájuk a járvány idején kifejezetten veszélyes.

(index.hu)

Cikk- és címlapkép: pixabay.com