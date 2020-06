Négy megyében nincsen aktív fertőzött – mondta Müller Cecília az operatív törzs keddi tájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy teljes mértékben biztosított a fertőtlenítőszerekkel való ellátottsága az országnak, így a jövőben nem adnak ki ideiglenes engedélyt ezen termékek gyártására. Mostantól a megszokott hatósági eljárás lesz érvényben.

Az elmúlt 24 órában mindösszesen három új pozitív esetet regisztráltunk, tehát a járvány kezdete óta Magyarországon 4017 igazolt fertőzöttet tartunk nyilván

- közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Elmondta, a három új eset mellett sajnos két fő elhunyt, így 550-re emelkedett az áldozatok száma.

Egyre több gyógyultról tudok beszámolni önöknek, 2324 fő a gyógyultak száma, ez már jóval meghaladja az aktív fertőzöttek számát, ami 1143 fő hazánkban, közülük 365 személyt ápolnak még kórházakban, 22-en vannak intenzív osztályokon és 20-an lélegeztetőgépen

– fogalmazott.

23 fő esetében nem volt alapbetegsége az elhunyt személynek, de ezek nyers adatok, a járvány végén elemzésre, áttekintésre kerülnek, és akkor tudnak egészen pontosan korrigált adatokat megismertetni.

Müller Cecília arról is beszélt, nagy igény mutatkozik arra, hogy az aktív fertőzöttekről megyei bontásban is beszámoljanak, ezért ezt meg is tette.

Budapesten 467, Zala megyében 185, Pest megyében 144, Komárom-Esztergom megyében 139, Fejér megyében 138, Nógrád megyében 25, Csongrád-Csanád megyében 12, Veszprém megyébeben 8, Szabolcs-Szatmár megyében 7, Győr-Moson-Sopron megyében 5, Hajdú-Bihar megyében 4, Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Vas megyében 2-2, Somogy megyében pedig 1 aktív fertőzött van.

A tiszti főorvos elmondta, nincs aktív fertőzött Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Tolna megyében sem.

A javuló adatok ellenére a járványügyi készültséget fenn kell tartani

- tette hozzá. Az országos tisztifőorvos arról is beszélt, hogy

teljes mértékben biztosított a fertőtlenítőszerekkel való ellátottsága az országnak, így a jövőben nem adnak ki ideiglenes engedélyt ezen termékek gyártására. Mostantól a megszokott hatósági eljárás lesz.

Bejelentette azt is, a hajléktalanok vonatkozásában feloldotta a kijárási korlátozásokat, ezért munkavállalóként ők is elhagyhatják azt az intézményt, ahol tartózkodnak.

Az Origo kérdésére Müller Cecília azt mondta, hogy a tömegközlekedési eszközökön csak akkor lehet használni klímát, ha alaposan kitisztították. Ebben az esetben a használatuk nem jelent többletkockázatot – tette hozzá.

Müller Cecília kérdésre azt mondta, hogy

nem biztos, hogy azokat a betegeket kell visszavenni a kórházakba, akiket hazaküldtek.

Kedden döntenek arról, hogy az egészségügyi ellátás visszatérhet-e a járvány előtti állapotba.

Forrás: Origo, 24.hu

Címlapkép: MTI/Balogh Zoltán