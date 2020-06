Biciklilopáson bukott meg a bagi baromfiudvarok réme

21 tyúk, 4 kacsa és egy kakas eltűnéséhez volt köze.

A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint június 6-án késő este sétált Bagon egy 27 éves férfi az utcán, amikor egy udvaron meglátott egy falnak támasztott biciklit.

Meglátni és megszerezni csak egy pillanat műve volt, a férfi beugrott a kerítésen, az 50 ezer forintot érő bringát kidobta az utcára, majd ő is utánaugrott és elhajtott a bringával.

A rendőrök egy órán belül elkapták, a biciklit visszaadták a tulajdonosának.

Fotó: police.hu

"Kihallgatásán elismerte a drótszamár ellopását, sőt további bűnös cselekedeteiről is vallott. A munkanélküli, állandó jövedelemmel nem rendelkező férfi számlájára egy idén márciusi, 60 ezer forintos női kerékpár lopása is felkerült. Az is kiderült, jó ideje dézsmálta a nagyközség baromfiállományát, elmondása szerint a szárnyasok a családi étkezések alapanyagául szolgáltak. Bűnös beszerzéseinek 21 tyúk, 4 kacsa és egy kakas tulajdonosa látta több tízezer forintos kárát.

A férfivel szemben – a 2020. június 9-én elrendelt letartóztatása mellett – a Gödöllői Rendőrkapitányság lopás vétségének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást"

- áll a közleményben.