A Dunántúlon változik az időjárás, másutt ismét jönnek a záporok, zivatarok

Továbbra is sekély ciklonális mező alakítja időjárásunkat, így maradnak a záporok, zivatarok, utóbbiakat továbbra is elsősorban felhőszakadás kísérheti. Ugyanakkor csütörtöktől szombatig a Dunántúl fölé szárazabb levegő áramlik, így többek közt a Balaton és a Velencei-tó térségében ebben a három napban naposabb idő valószínű, és a csapadéknak is kicsi az esélye.

A ködfoltok reggel feloszlanak. A Dunántúl nagy részén változó vastagságú magasszintű felhőzet szűri a napsütést, kis területen növekszik meg a gomolyfelhőzet, és ott is csak néhol alakulhat ki záporeső, esetleg zivatar – írja a meteorológiai szolgálat.

A Dunától keletre ugyanakkor a fátyolfelhők alatt ismét erőteljessé válik a gomolyfelhő-képződés, és kelet, délkelet felől egyre több helyen alakul ki zápor, zivatar. Többnyire gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, azonban intenzív záporok, zivatarok környezetében erős, esetleg viharos széllökések is előfordulhatnak. A legmagasabb nappali hőmérséklet 22 és 28 fok között várható. Késő estére 14 és 19 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)