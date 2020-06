A Jobbik támogatottsága a 2018-as választási eredmény kevesebb mint felére süllyedt, az aktív szavazók 9 százaléka voksolna az ellenzéki pártra – derül ki a Nézőpont Intézet legfrissebb, ezer ember megkérdezésével készített közvélemény-kutatásából.

Az MTI-hez eljuttatott felmérésben kiemelték: "a szélsőjobboldaliként indult párt szavazóinak ma már csak 35 százaléka tartja magát jobboldalinak". Mint írták, kérdés, hogy a többi baloldali párt így "fölösleges riválist vagy hasznos segítséget lát-e a Jobbikban". A Fidesz 52 százalékos támogatottsága az aktív szavazók körében csökkenti bármilyen ellenzéki formáció győzelmi esélyeit – fűzték hozzá.

A Nézőpont a részletekről közölte, hogy az év eleji magas (51 százalékos) szinten áll a Fidesz az aktív szavazók körében, ami "szinte biztossá tenné egy most vasárnapi országgyűlési választási győzelmét". A járványkezelés miatt a kormánypárt támogatottsága az aktív szavazók körében az 55 százalékot is elérte, azaz a Fidesznek magas támogatottsága ellenére is van még népszerűségi tartaléka – olvasható az intézet összegzésében.

Az intézet szerint "a kormánypárt sikere egyben az ellenzéki pártok kudarca is". A Momentum és a DK továbbra is fej-fej melletti küzdelmet folytat egymással, amelyben június elején az előbbi vezetett (az aktív szavazók körében 14, illetve 12 százalékos támogatottsággal). Az MSZP és az LMP önállóan indulva továbbra sem tudna bekerülni a parlamentbe (4, illetve 2 százalék), így mindketten az ellenzéki összefogásban érdekeltek "a túlélésük érdekében" – írták.

A Nézőpont értékelése szerint a baloldali közös lista szempontjából különösen érdekes a Jobbik helyzete: a párt 10 százalék alatti támogatottsága állandósult (jelenleg 9 százalék), de a volt pártelnök, Sneider Tamás és Varga-Damm Andrea országgyűlési képviselő kilépése a frakcióból azonnal nem mutatkozott meg a párt támogatottságán. A következő hónapok kulcskérdésének nevezte, hogy Jakab Péter pártelnök jól taktikázott-e – jegyezték meg, hozzátéve, hogy a Jobbik szimpatizánsainak csak 35 százaléka tartja magát jobboldalinak, márpedig egy nem csak jobboldali érzelműeket megszólító Jobbik a többi baloldali párt számára "nem segítséget, hanem fenyegetettséget jelent és ezért a baloldali összefogás szempontjából könnyen fölöslegessé válhat".

