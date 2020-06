Folytatódik az égi háború, most az Alföld kapja a többet

Ne számítsunk érdemi változásra, továbbra is záporokkal, zivatarokkal sűrűn tarkított idő várható, tulajdonképpen egész héten. Hétfőn annyi változás azonban mégis lesz, hogy zivatarok inkább csak az Alföldön lehetnek, eső, zápor azonban másutt is többfelé valószínű. A hőmérséklet azonban mindenütt visszaesik hétfőre, és a hét második felében is még csak elvétve lehetnek 30 fok körüli maximumok.

Többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, inkább csak helyenként és rövid időre szakadozhat fel a felhőzet – olvasható a meteorológiai szolgálat honlapján.

Több helyen valószínű eső, zápor, zivatar. Néhol megélénkül, északnyugaton időnként megerősödik az északnyugati szél, de intenzívebb záporok, zivatarok környezetében is előfordulhat átmeneti szélerősödés. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 21 és 27 fok között valószínű, de a tartósabban csapadékos délnyugati tájakon 19, 20 fok sem kizárt. Késő estére 16 és 21 fok közé hűl le a levegő.

