A virológus figyelmeztet: ne most menjünk Horvátországba nyaralni! – ezért fontos ez

Amíg nem lesz vakcina, nem lélegezhetünk fel.

Vakcina nélkül gyakorlatilag nulla az esélye, hogy a világból eltűnjön a koronavírus – mondta a hvg.hu-nak adott interjújában Kemenesi Gábor virológus. A Pécsi Tudományegyetem adjunktusa, a Szentágothai János Kutatóközpont munkatársa – aki a Koronavírus Kutató Akciócsoportnak is tagja – a járványügyi védekezésről úgy fogalmazott: most füstöl az avar, de ha lazul a figyelem, leéghet az erdő. Ezért bármilyen nehéz, most nem javasolja a horvátországi nyaralást.

Úgy fogalmaznék, hogy takaréklángon ég. Ennek a kérdésnek a megválaszolásához azonban azt is tudni kell, hogy Magyarország közigazgatásilag létezik ugyan, de a járvány szempontjából nincsenek határok. A koronavírus-járványnak van egy jól látható fő hulláma: Kínából indult, majd Európa lett a fő gócpont, utána következett az Egyesült Államok, most Dél-Amerika van a soron, a következő jó eséllyel Afrika lesz. Ebben éppen az az óriási kockázat, hogy a járvány a világ minden pontjára eljutott, így azt is nehezebb megjósolni, mikor és hogyan térhet vissza. Annak, hogy teljesen eltűnjön, vakcina nélkül gyakorlatilag nulla az esélye.

- mondta a virológus.

Forrás: HVG

Kép: Pixabay