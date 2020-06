Négy megyére narancssárga veszélyjelzés – jégeső, felhőszakadás közeleg

A nap második felében a nyugati országrész kivételével elszórtan fordulhatnak elő zivatarok, leginkább a Dunától keletre.



Fotó: Pixabay

Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint kiemelten az Alföldön, annak is az északi, északkeleti részén (Nyírség, Hajdúság, Jászság) illetve a Duna-Tisza-közén helyenként

intenzív zivatar is valószínű, amelyhez felhőszakadás (30-50 mm csapadék, helyenként 60-70 mm is lehet a nap végére összegyűlt csapadék), jégeső, 60-70 km/h feletti szél is társulhat.