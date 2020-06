Újabb fideszes polgármesterek tiltakoztak a vasúti mellékvonalak beszántása ellen

Kisköre és a környékbeli települések polgármesterei – akik között több fideszes is van – közös beadvánnyal fordult az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz, hogy azonnal vonják vissza a MÁV járványhelyzetre kitalált menetrendjét, mely országszerte 31 mellékvonalon ritkította meg jelentősen a vonatokat.

A 24.hu cikke szerint Kisköre fideszes polgármestere, Magyar Csilla a Facebookon számolt be arról, hogy Kisköre és 11 másik érintett település vezetője közös beadványban kérték a MÁV-ot és a vasúttársaságot felügyelő Innovációs és Technológiai Minisztériumot, hogy a június elején bevezetett, a járványra hivatkozva alaposan megritkított menetrendet vonják vissza.

Bzmot-szerelvény érkezik Abádszalók vasútállomásra

Fotó: wikipedia CC BY 3.0/Supergranat0820

Az aláírók között több polgármester fideszes - Heves, Kisköre, Abádszalók, Kunhegyes, Kisújszállás vezetői –, a beadványban pedig úgy fogalmaztak, hogy

a járatritkításoknak a kijárási korlátozások idején talán még lett volna létjogosultsága, azonban most, azok feloldása után, a forgalom újbóli élénkülésének időszakában szakmailag teljesen megalapozatlan döntésnek tartjuk.

Arra is kitértek a beadványban, hogy az előző évek a fejlesztésről szóltak a 102-es, Kál-Kápolna és Kisújszállás közti vonalon, ehhez képest most a menetrnedváltás után a vonalon közlekedő vonatok 80 százlaékát leállították. A pótlóbusz pedig 35 perccel hosszabb menetidővel közlekedik, ráadásul a csatlakozásoknál is 30-40 perccel többel kell számolniuk az utasoknak.

A mellékvonalakat ritkító új menetrend ellen nemrég Balassagyarmat fideszes polgármestere, az Ipoly-menti térség fideszes országgyűlési képviselője is felszólalt, de az őrségi települések vezetői is tiltakozásukat fejezték ki.