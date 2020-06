Sárlavina a Dunakanyarban: a pótlóbuszok indulási ideje után jelezte a Mávinform, hogy nem közlekednek a járatok

Többen nehezményezték ezt.

A Mávinform pénteken kora reggel, 5:08-kor tette közzé a Facebook-oldalán, hogy

a Szobról 5:55-kor a Nyugati pályaudvarra tartó Z70-es pótlóbusz, illetve vonat a teljes útvonalán kimarad a menetrendből. Nem közlekedik a Szobról 4:30-kor és 4:55-kor induló vonat pótlóbusza Szob és Nagymaros, illetve Szob és Zebegény között.

A Facebook-bejegyzés alatt több kommentelő is nehezményezte, hogy a Mávinform két pótlóbusz és egy vonat elmaradását is azok indulási ideje után közölte.

A hordalékkal elárasztott vasúti..

és közúti pálya

Fotók: Facebook/Mávinform

Az ügy előzménye az, hogy a Szob és a Nyugati pályaudvar közötti szakaszon a Dömösi átkelésnél az előző napok heves esőzése miatt szerdán a hegyoldalról nagy mennyiségű hordalékot mosódott a vasútpályára, majd a 12-es főútra is. Emiatt járnak még a pótlóbuszok is kerülőúton Kóspallag és Márianosztra irányába Szob és Nagymaros között. Ezen a szakaszon évente egyszer jelentkezik a probléma, ami miatt a vasúti közlekedést több napra, de volt hogy hétre is fel kellett függeszteni.

Csütörtökön délelőtt még így nézett ki a hordalékkal elárasztott helyszín a Mávinform egy korábbi bejegyzése szerint: