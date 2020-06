Ez volt Bálint gazda utolsó üzenete tisztelőinek

Termékeny szerző volt, ez volt az utolsó tanácsa.

A 101. születésnapja előtt alig egy hónappal, vasárnap elhunyt Prima Primissima-díjas kertészmérnök, Bálint György nevét mindenki ismerte az országban. Gyerekkorunk óta velünk volt: a '80-as években indult és a 2000-es évekig kitartó, Ablak című legendás közéleti műsorból az egész ország megismerhette, hiszen állandó szereplő volt ott. Könyveket írt, aztán, ahogy haladt az idő, Bálint gazda is megjelent a Facebookon, a YouTube-on és természetesen volt saját weboldala is.

Akinek van kertes háza és szeret is foglalkozni a kerttel, a növényekkel, valószínűleg találkozott már írásaival, videóival a neten. A legnehezebb kérdésre is tudta a választ, ha kertészkedésről volt szó, Törhette a fejét bárki évekig, hogy miért nem terem ez, vagy az a fa, miért nem virágzik, hoz termést, vagy érik be bizonyos gyümölcs, a megoldás ott volt Bálint gazda bejegyzései között.

Június 21-én, vasárnap hunyt el az ország kertésze. Weboldalán még megjelent előző nap egy utolsó bejegyzés, tanács, amely azokon segít, akik nem értik, hogy az utóbbi években népszerűvé vált, tüske nélküli szedrükön miért nem érik be a gyümölcs.

A balintgazda.hu oldalon található utolsó kertészeti tanács Bálint György halála előtt erről szól.

Szóval, ha a tüskétlen szeder nem érik be, azért a szürke penész (Botrytis cinerea) nevű penészgomba fertőzése a felelős. Esős, hűvös, nedves időben a bogyókon vastag, szürke penészpárna jelenik meg, de száraz időben előfordul, hogy a piros bogyók elszáradnak. Mivel ez a gomba a virágzáskor fertőz, ezért már akkor kell permetezni ellene, később már nem tehetünk semmi különöset ellene. A fehér virágok kinyílásakor kell megpermetezni a bokrokat Orthocid, Rovral vagy Quadris nevű gombaölő szer előírásos oldatával.

Forrás: Blikk

Kép: Bálint gazda/Facebook