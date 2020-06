Végre! Jön a jó idő, már csak ezeken a területeken várható zivatar

Főleg a Dunántúlon lesz szép idő.

Éjszakára keleten a felhők jobbára feloszlanak, ugyanakkor főleg a Tiszántúlon maradhatnak erősebben felhős körzetek is, míg a Dunántúlon felhőtlen lesz az ég. Számottevő csapadék már nem valószínű. Szerdán is a Dunántúlon süthet a legtöbbet a nap – keleten lesz több a gomolyfelhő. Délután északkeleten, illetve északnyugaton néhol zápor kialakulhat, az északnyugati határ közelében esetleg zivatar is lehet. Az északnyugati, északi szél kezdetben erős lesz, majd éjszakára mérséklődik a légmozgás, de még szerdán is lehetnek itt-ott erős lökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 12 és 17 fok között alakul, de a szélcsendes Dráva-mentén és az Észak-magyarországi medencékben ennél pár fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 23 és 27 fok között várható.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay