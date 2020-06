Újra érkeznek a zivatarok, leszakadhat az ég a hét második felében

Nem sokáig örülhettek a napos időnek a kirándulni vágyók, ám a földek megint örülhetnek a csapadéknak. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése.



Fotó: MTI/Varga György

Csütörtök délután elszórtan számíthatunk zivatarok kialakulására, elsősorban keleten, de a Dunántúl nyugati felében is előfordulhatnak. A zivatarokat nagyobb mennyiségű lokális csapadék kísérheti – főleg északkeleten, ott helyenként 20-35 mm is eshet – rövid időn belül. Emellett kisebb valószínűséggel szélerősödés (60-80 km/h), jégeső is társulhat hozzájuk.

Pénteken többfelé várható zápor, zivatar, amelyek már a reggeli, délelőtti órákban is megjelenhetnek, de nagyobb számban a nap második felében számíthatunk kialakulásukra. Néhol heves zivatar is előfordulhat felhőszakadással, jégesővel. A déli, délkeleti szél megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 30 fok között várható északon az alacsonyabb, délen a magasabb értékekkel.

Szombaton a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződésre lehet számítani, és főleg az ország északi felén több helyen valószínű zápor, zivatar. A déli, délnyugati szél megélénkül, megélénkül, néhol megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 13 és 19, a legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 32 fok között várható.

Vasárnap a többórás napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés valószínű. A délnyugati tájakon kicsi a csapadék előfordulási esélye, másutt szórványosan alakulhatnak ki záporok, zivatarok. A nyugati, délnyugati szél helyenként megélénkül, zivatarok környezetében átmenetileg erős, viharos lökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15 és 20, a legmagasabb nappali hőmérséklet 26 és 33 fok között várható.