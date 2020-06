10 milliárd forintot ígér a kormány a nyugdíjasoknak – így juthatnak hozzá a pénzhez

Komoly adókedvezmények jönnek.

Július 1-től minden dolgozó nyugdíjasra érvényesek lesznek a kedvező adószabályok, így sem egészségbiztosítási, sem nyugdíjjárulékot nem kell fizetniük. A tehercsökkentés idén fél év alatt tízmilliárd forintot hagyhat az érintettek zsebében – közölte Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára az MTI-vel.

Az államtitkár emlékeztetett, hogy a jelenlegi szabályok szerint a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasok keresetéből csak a 15 százalékos személyi jövedelemadót (szja) vonják le, a munkavállalói járulékokat nem. 2020. július 1-jétől már nem csak a munkaviszonyban álló, hanem foglalkoztatási formától függetlenül minden munkát végző saját jogú nyugdíjas, így például a megbízási jogviszonyban álló is mentesül a biztosítási- és járulékfizetési kötelezettség alól – ismertette Tállai András.

Leszögezte, a nyugdíjasok ma számíthatnak a kormányra, amely olyan többgenerációs országban gondolkodik, ahol az időseknek is több megbecsülés jut.

Mint mondta, a változtatás a jelenlegi keresetükhöz képest 14 százalékos megtakarítást jelent az érintetteknek. A havi bruttó százezer forintos megbízási díjból most 71 ezer forint marad a nyugdíjasoknál, ha levonják belőle az szja-t és a járulékokat. Július 1-től csak az szja jön szóba, így akkor már 85 ezer forint jár az érintetteknek. Ez azt jelenti, hogy – a példánál maradva – százezer forintos bérnél egy év alatt 168 ezer forinttal több marad a nyugdíjas munkavállaló zsebében – magyarázta Tállai András.

A rendelkezésre álló adatok szerint több mint 36 ezer nyugdíjas dolgozik munkaviszonyon kívül, nekik a szabályváltozás 14 százalékkal emeli júliustól a nettó fizetésüket. A kormányzat számításai szerint a járulékmentesség kiterjesztése évente mintegy húszmilliárd forintot hagy az érintetteknél.

Tállai András elmondta, amikor 2019. elején a járulékmentességet bevezették a munkaviszonyban dolgozó nyugdíjasoknál, akkor 75 ezer időskorú tevékenykedett ilyen formán. Idén februárban már 129 ezer nyugdíjast foglalkoztattak a cégek munkaviszonyban. A koronavírus-válság hatására, áprilisban valamelyest csökkent a létszám, mintegy 109 ezerre, de még a járvány mélypontjának számító hónapban is lényegesen több nyugdíjast foglalkoztattak, mint 2018-ban.

Tállai András szerint ezért is nagyon időszerű most a járulékkedvezmény kiterjesztése minden dolgozó nyugdíjasra. A szabály a gazdasági szereplőknek is kedvez – jegyezte meg. Egyrészt azért is, mert a korábban nyugdíjba vonult szakemberek felvételével olyan tapasztalat és tudás kerülhet a cégekhez, szervezetekhez, amely a legnagyobb hozzáadott értéket jelentheti. Másrészt júliustól 17 százaléknyi közterhet takaríthatnak meg, ha nyugdíjast alkalmaznak, ugyanis a cégek, a szervezetek mentesülnek a szociális hozzájárulási adó és a szakképzési hozzájárulás megfizetésének kötelezettsége alól – tette hozzá.

A kedvező szabályok kiterjednek a nyugdíjas egyéni és a társas vállalkozókra is – közölte az államtitkár. 2020. július 1-jétől a nyugdíjas vállalkozók nem fizetnek társadalombiztosítási járulékot, illetve a cégeknek sem kell a nyugdíjas társas vállalkozó után egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetni – részletezte.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay