Csak lopni ment be a boltba, de ökölharc lett a vége – VIDEÓ

Budapesten zajlott a durva eset.

Rátámadt a biztonsági őrre, és egy másik vásárlót is megütött hétfő délután egy férfi egy fővárosi élelmiszerboltban – tudta meg az RTL Klub Híradója. A vele lévő nővel és kisbabájukkal együtt voltak az üzletben, lopni próbáltak, az árukat pedig a babakocsiba rejtették. A biztonság őrnek viszont gyanúsak lettek, így nem engedte ki őket a boltból. A férfi ekkor rátámadt az őrre, majd nem sokkal később a dulakodásba egy másik vásárló is beszállt, akit meg is ütött a gyanúsított. Erre a nála jóval nagyobb férfi ököllel kezdte el ütni a tolvajt. A helyszínre ezek után érkeztek meg a rendőrök, akik megerősítették, hogy a pár lopott az üzletből. A férfit és a nőt a helyszínen elfogták és gyanúsítottként hallgatták ki.

Az RTL Klub Híradójához egy felvétel is eljutott a verekedésről.

Forrás: 24.hu/RTL

Kép: RTL