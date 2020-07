Indexemelkedésre lehet számítani csütörtökön a főbb európai értékpapírpiacokon. A tőzsdén kívüli forgalomban kialakult árfolyamok alapján a vezető európai tőzsdéken, Londonban, Frankfurtban és Párizsban az árfolyamindex 0,6 százalék körüli emelkedése várható a nyitáskor.

Szerdán vegyes indexekkel fejezték be a kereskedést az európai tőzsdék. A csökkenés főként az euróövezeti értékpapírpiacokra volt jellemző. A páneurópai FTSE EuroFirst 300 index 0,21 százalékkal, a Stoxx Europe 600 index 0,24 százalékkal emelkedett, az euróövezeti EuroStoxx50 index 0,17 százalékkal csökkent.

Londonban 0,19 százalékkal végzett alacsonyabban az FTSE-100 index, a frankfurti DAX 0,41 százalékkal, a párizsi CAC-40 pedig 0,18 százalékkal csökkent. Milánóban 0,23 százalékkal, Madridban 0,06 százalékkal gyengült szerdán a tőzsdeindex.

A szerdai kereskedést az amerikai tőzsdék is vegyes indexekkel fejezték be, a Nasdaq Composite index új rekordot állított be. A foglalkoztatottak száma 2,37 millióval nőtt júniusban, a feldolgozóipari aktivitás pedig jelentősen javult, a teljesítményindex 2019 áprilisa óta a legmagasabbra emelkedett a májusi nagy visszaesés után.

Az ázsiai tőzsdék indexemelkedéssel indították el a csütörtöki tőzsdenapot. Az európai kereskedési idő kezdete előtt mintegy két órával a tokiói tőzsdeindex csekély 0,1 százalék emelkedésben járt, a sanghaji és hongkongi indexek 1,0-1,5 százalékos erősödést értek el, Szöulban 1,0 százalékkal állt magasabban a tőzsdeindex.

Az olajár csütörtökön tovább emelkedett a szerdai 1,0-1,5 százalékos erősödés után. A Brent 0,12 százalékkal állt magasabban hordónként 42,08 dolláron, a WTI ára 0,03 százalékkal 39,83 dollárra emelkedett.

Az eurót 0,14 százalékkal jegyzik magasabban 1,1265 dolláron, az arany spot ára 0,19 százalékkal unciánként 1765,05 dollárra csökkent.

(MTI)