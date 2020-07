Egyetlen képviselő volt, aki nemmel szavazott a 13. havi nyugdíjra – így indokolta döntését

Az Országgyűlés pénteken megszavazta a 13. havi nyugdíj visszaépítését.



A 24.hu vette észre, hogy a 199 képviselő közül mindössze a független Bencsik János szavazott nemmel ezt közösségi oldalán azzal indokolta, hogy szerinte ez

ellentétes a magyar ember érdekével, így a nyugdíjasokéval is.

Bencsik szerint „normális összegű” nyugdíjak csak az aktív keresők adóbefizetéseiből finanszírozhatók, így a költségvetés kiadási oldalából elsősorban őket kell segíteni, hogy nőni tudjon a bevételi oldal, amiből aztán lehet nyugdíjakat fizetni.

Az időseknek szerinte

nem „könyöradományra” van szüksége, ami bármikor visszavonható, hanem kiszámítható és korrekt nyugdíjakra, havonta, nem pedig évente.

A képviselő úgy látja, a 13. havi jutalom egy alapvetően igazságtalan nyugdíjrendszert konzervál, ahol hatalmas különbségek vannak, így az egész rendszert alapjaiban kellene újragondolni és megreformálni.

Bencsik szerint nehéz a döntésre nem úgy tekinteni, mint

„átlátszó szavazatszerzési kísérlet”.

Azt is írja, hogy nem ez a pénz fogja elhozni a boldog nyugdíjas éveket, vagy ha igen, annak óriási ára lesz, mert a végén összességében mindannyian rosszabbul járunk vele. Fiatalok is, idősek is.

