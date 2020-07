Szokatlan helyszínen, a Nagyerdei Stadionban tartja meg az idei tanévzárókat a Debreceni Egyetem (DE) – közölte az intézmény sajtóirodája szombaton az MTI-vel.

Közleményük szerint a koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetben nem tudták megtartani a szokásos, kari diplomaosztókat a főépület díszudvarán, ezért döntöttek a szabadtéri rendezvény mellett. A hallgatók tömegesen regisztráltak – családtagokkal, barátokkal, ismerősökkel közösen – az eseményre.

Az előzetes jelentkezések alapján kiderült, hogy a szabályok betartásával a Nagyerdei Stadionban sem elegendő egyetlen alkalom, ezért két időpontban, július 4-én és 11-én délután tartják a különleges tanévzárót – írták, megjegyezve, hogy az ünnepség megszokott elemei a stadionban sem maradnak el: az egyetemi és kari gerundiumok behozatala vezeti fel mindkét esetben a talárba öltözött rektori, kari vezetés bevonulását a fanfárok megszokott hangjára.

Tájékoztattak arról is, a koronavírus elleni védekezés miatt a rendezvényen idén nincs lehetőség arra, hogy minden végzős személyesen vegye át az oklevelét. Most karonként két-két hallgató, egy magyar és egy angol nyelvű képzésen végzett diák járul majd az elnöki asztalhoz és veszi át a diplomát jelképesen a többiek nevében is. A járványügyi szigor enyhülésének köszönhetően viszont a maszk viselése nem kötelező a tanévzárókon, a hallgatók a küzdőtéren, a hozzátartozók a stadion lelátóin helyezkedhetnek el.

A két szombati ünnepségen – amelyet élőben közvetítenek az egyetemi Facebook-oldalon és a Youtube-on –, 1200-1200 végzős hallgató vesz részt hozzátartozóival a debreceni Nagyerdei Stadionban.

(MTI)