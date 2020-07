A NBII-ben is évi 1,2 milliárd forintból gazdálkodik Debrecen focicsapata

A költségvetés marad NBI-es szintű.

„Stratégiai változtatás kellett volna akkor is, ha nem esik ki a Loki az NB I-ből,” mondta Debrecen polgármestere a DIGI Sport Reggeli Start című műsorában.

Papp László szerint a korábbi többségi tulajdonossal, Szima Gáborral már az elmúlt években sem volt felhőtlen a viszony, így a tulajdonosváltásról könnyen meg tudtak egyezni, és a kivásárlás után a DVSC főtulajdonosa a debreceni önkormányzat lesz.

„Az a célunk, hogy összetartsuk a csapatot, így Kondás Elemér marad a vezetőedző, és ezért neveztük ki a visszavonuló Tőzsér Dánielt a DVSC szakmai igazgatójának”

- indokolta a szakmai stáb kiválasztását Papp László.

A város polgármestere beszélt az anyagiakról is. 1,2 milliárd forint marad a másodosztályban is a DVSC költéségvetése. Az önkormányzatnak azonban ez jelentős plusz kiadást jelent majd, hiszen eddig csak a stadionra és az utánpótlásra áldoztak. Papp László arról is beszélt, hogy reméli, lesznek tőkeerős helyi támogatók a visszajutás reményében.

A debreceni polgármester azt is elmondta, hogy a másodosztályban átlag 5-6 ezres nézőszámmal már elégedett lenne.