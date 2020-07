Évi 180 millióba kerül a Puskás Aréna gyepének ápolása

Először jelentek meg konkrét számok arról, hogy mennyibe is kerülhet a Puskás stadion fenntartása.

A Puskás Arénát kezelő Nemzeti Sportközpontok a különböző feladatokra két tendert is kiírt a napokban, és ezekből most először került nyilvánosságra az adat, hogy mennyibe is kerülhet majd a 190 milliárd forintból felépített aréna fenntartása – írja a G7

Az egyik pályázat a a Puskás Aréna pályakarbantartási feladatiról szól, amire 180 millió különítettek el. A kiírás alapján a nyertesnek kell gondoskodnia például a pálya karbantartásáról és ápolásáról, az öntözésről, a növényvédelemről, a meccsek előkészületeiről és a meccsek utáni helyreállításról.

A másik pályázatra nagyobb keretösszeget, évenként 540 milliót határoztak meg, a nyertes feladata pedig az lesz, hogy a Puskás Aréna sporteseményeihez illetve egyéb rendezvényeihez kapcsolódó hang-, fény-, színpad-, és vetítéstechnikai feladatokat ellássa, valamint a rendezvényekhez kapcsolódó technikai eszközöket biztosítsa és üzemeltesse.

Ez a két tender tehát összesen évi 720 milliót vihet el, de nem ennyibe kerül a Puskás üzemeltetése, ugyanis márciusban már leszerződtek a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatósággal (KEF) szintén fenntartási feladatokra, hasonló összegben. Ezen felül már korábban kiderült, hogy az informatikai rendszer üzemeltetéséért 50 milliót, a belépőjegyek értékesítéséért 56 milliót, tanácsadásért 10 milliót fizet ki a fenntartó évente, valamint évi 5 milliót kell fizetniük a Puskás név használatáért.

Mint egybevéve tehát 1 milliárd fölött van az összeg, amit nyitás óta a Puskásra költöttek.

Cikk- és címlapkép: AFP

(g7.hu)