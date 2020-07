Videóinterjúban kérdezgették Kásler Miklóst a koronavírus-járvány jelenlegi helyzetéről.

Az Emmi Facebook-oldalára feltöltött videóban a miniszter úgy fogalmazott:

"Elérkezett Magyarország a koronavírus-járvány második hullámának határára, vagy az első hullám második fázisa erősödött fel, tehát ez a helyzet az én megítélésem szerint nagyon hasonlít a március eleji helyzethez."

Kásler figyelmeztetett: továbbra is fontos a maszk viselése és a járványügyi szabályok betartása.

Azt is megosztotta követőivel, hogy nem szokott külföldön nyaralni, most is belföldön fog pihenni.