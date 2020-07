Hadházy Ákost az EU-s zászló miatt még külön feljelentette a rendőrség

Az egyik legnagyobb bűnt azzal követte el, hogy autója ablakából lógatta ki a zászlót.

Lassan halad az ügy, amelyben Hadházy Ákosékat egy kormányellenes demonstráció miatt büntetgette sorra a rendőrség. A 444.hu szerint legalább 50 emberről van szó, az összbüntetésük pedig 6 240 000 forint.

Most ott tart a dolog, hogy elkezdtek olyan határozatokat kézbesíteni, hogy a kijárási korlátozások megszegése miatt indított szabálysértési eljárásokat megszüntetik velük szemben. Ilyet kapott Hadházy Ákos is, akit más szabálysértés miatt még így is összesen 250 ezer forint bírsággal sújtottak.

A most kézbesített határozatban Hadházyt megbüntették azért is, mert a körforgalomban „a járműve bal hátsó ablakában demonstrációs eszközként egy nagy méretű EU zászlót kilógatva közlekedett”. Szél Bernadett munkatársa is azért kapott 150 ezer forintos büntetést, mert a tetőablakon kitartott egy EU-s zászlót.

Ez egyelőre nem jelenti azt, hogy lezárult a dudálós tiltakozók ügye, mert nemcsak a kijárási korlátozások megsértése miatt indultak velük szemben eljárások, hanem azért is, mert gyűlésen vettek részt, valamint a KRESZ-szabályok megsértése miatt is.