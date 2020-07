Nehéz döntésre jutott Pártos Csilla: nem lesz ott apósa, a vasárnap elhunyt Szűcs Lajos temetésén.

A Blikk úgy tudja, a viszony Szűcs halála után sem változott, nem sikerült félretenni az ellentéteket Pécsi Ildikóval, és mivel Pártos igyekszik kerülni a vitát a gyászoló özveggyel, így biztosan nem lesz ott a temetésen.

Nagyon elharapózott köztük a vita az évek folytán, semmi meglepő nincs abban, hogy Csilla távol marad. Talán ez a legészszerűbb döntés ebben a helyzetben. Mindenkinek elég nagy fájdalom Lajos elvesztése, senki sem szeretné tetézni a bajt. Ildikó eddig sem bocsátott meg, ezután sem fog

– tudta meg a lap a család egy közeli ismerősétől.

A családi konfliktus ellenére kettejük között mindig is szoros kapcsolat volt, még akkor is, ha a körülmények nem tették lehetővé, hogy egymás mellett legyenek. Csilla egy korábbi nyilatkozatában elmondta, apjaként szerette Szűcs Lajost, ami fordítva is igaz volt – írja a lap.

Lajos papa a kislányaként szeretett. Mindennap imádkoztam az életéért, és sosem adtam fel lélekben, hogy egyszer kibékülünk

– nyilatkozta korábban a jógaoktató, aki információink szerint végtelenül szomorú és csalódott, amiért nem sikerült időben rendezni a családi viszályt.

