Sok iskolát meglepett, hogy iskolaőr érkezik hozzájuk

Több iskola vezetője is a sajtótól tudta meg, hogy iskolaőröket kapnak. Az intézményvezetők azt állítják, akaratukon kívül kerültek a programba.

Intézmények sokasága akaratán kívül került be a iskolaőr-programba – írja a Népszava. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) csütörtökön arról számolt be, hogy az állami intézményfenntartók felmérése, valamint az intézményvezetők kérése alapján 288 köznevelési és 203 szakképzési intézményben indul iskolaőrség.

A lap több iskolát is megkeresett, amelyek felkerültek a listára, kiderült sok intézményt meglepett, hogy szerepelnek rajta, mert nem is kértek iskolaőröket. Schnider György, a békéscsabai Vásárhelyi Pál Szakgimnázium és Kollégium igazgatója azt mondta a lapnak, hogy ők ezt nem kérték, valószínűleg a szakképzési centrum dönthetett erről, ráadásul az újságírótól tudta meg, hogy náluk is lesz ilyen új munkatárs. Azt is elmondta Schnider, hogy

nem tartják indokoltnak az őrök jelenlétet, a Vásárhelyi ráadásul az országos iskolai rangsorokon rendre előkelő helyen szerepel, egyáltalán nem jellemzők náluk az erőszakos esetek.

Budapest egyik jó hírű intézményében, az Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolában és Szakgimnáziumban is meglepetést keltett, hogy őröket kapnak, mert nem kértek.

A cikk szerint a pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola és Gimnázium II. számú tagintézménye is tőlük értesült, hogy a listán szerepelnek. Az iskola igazgatója, Medgyesi Antal szerint először valóban jelezték, hogy szeretnének iskolaőrt, miután egyszer két szülő indulatosan összeszólalkozott, azonban az iskolai munkaközösség végül úgy döntött, hogy nincs szükség őrre, ezt jelezték is a főigazgatónak. Medgyesi szerint félreértés történt és lesz módjuk változtatni.

Az Emmi szerint az iskolák saját döntése volt, hogy fogadnak-e iskolaőrt.

A tárca szerint, ahol kiderül, hogy nincs szükség őrre, ott visszamondhatják, más iskolák pedig később is csatlakozhatnak a programhoz.

Erős eltérést mutatnak megyei elosztásban a köznevelési intézmények, ahol iskolaőrök lesznek. A listán a két véglet a következő: első helyen Borsod-Abaúj-Zemplén megye áll 62 iskolával, Csongrád megyéből azonban egyetlen igényt sem fixáltak eddig.

