Hidegfrontok szezonja: ennél pocsékabban nem kezdődhet nyáron hétvége

Vasárnapig hidegörvény alakítja időjárásunkat, többfelé több alkalommal várható csapadék.

Hétfőn már átlagosan meleg idő valószínű, kedden pedig kánikula lesz. Ez azonban az idén nyáron megszokottaknak megfelelően nem lesz tartós, szerdán már érkezik is a következő hidegfront – írják a meteorológiai szolgálat honlapján.

Reggel, délelőtt többnyire erősen felhős vagy borult időre számíthatunk, ekkor főként a Dunától keletre és a Dél-Dunántúlon lehet gyenge-közepes intenzitású eső. Délután északnyugat felől a Dunántúlon felszakadozik, gomolyosodik a felhőzet, ott egyre inkább csak elszórtan lehet zápor, esetleg zivatar. A Dunától keletre viszont még ekkor is borult marad az ég és eshet az eső, északkeleten az ég is döröghet. Az északias szél több helyen megélénkül, napközben a nyugati megyékben meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 17 és 24 fok között alakul. Késő estére 14, 17 fok közé hűl le a levegő.

(met.hu)

