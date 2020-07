DK: sokan még mindig nem kapták meg a kormány által ígért koronavírus-segélyt

Sokan a májusi juttatást sem kapták meg.

Elképesztően sokat késnek az állami bérpótlás utalásával – A Demokratikus Koalíció írásbeli kérdéssel fordul a kormányhoz

Több vállalkozás is arról számolt be, hogy a Fidesz által kegyesen belengetett állami bérpótlás nem nagyon akar megérkezni a munkavállalók bankszámlájára. Egészen konkrétan van olyan cég, ahol a dolgozók tizedének a számlájára érkezett meg az összeg június 25-ig. Sőt, olyanokról is tudni, akik még mindig nem kapták meg a májusra vonatkozó juttatást sem.

A Demokratikus Koalíció írásbeli kérdéssel fordul a kormányhoz: mondják meg nyíltan, hány embert hagytak most cserben ezzel a húzással. Az, hogy a kormány még ezt a minimális segítséget se tudja biztosítani a magyar munkavállalóknak,elfogadhatatlan. Tudjuk, hogy a fideszes oligarcháknak ez a bérpótlás olyan pici összeg, amiért már le se hajolnak, de sajnos a családoknak ez is rengeteget számít a fennmaradáshoz. Az Orbán-rezsim szégyene, hogy ma Magyarországon emberek kerülhetnek olyan helyzetbe, hogy ha nem érkezik meg időben a bérpótlás, akkor nincs mit enniük, de mi, európai magyarok nem fogjuk szó nélkül hagyni a hazudozást.

