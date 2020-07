Ajjaj: visszatérnek hazánkba a heves záporok – itt lehet számítani rájuk

Többfelé beborul az ég.

Éjszaka északon és keleten túlnyomóan borult lesz az ég, többfelé valószínű eső, délnyugaton, délen kevesebb lesz a felhő, ott csak néhol alakul ki zápor. Szombaton a Dél-Dunántúlon és a középső tájakon a több-kevesebb napsütés mellett erőteljes gomolyfelhő-képződés lesz, másutt többnyire erősen felhős marad az ég. Északon, északkeleten többfelé, máshol szórványosan fordul elő eső, zápor, északkeleten és délnyugaton zivatar is lehet. Főként az Alföldön jelentős mennyiségű csapadékra számíthatunk. Az északi, északnyugati szél több helyen megélénkül, főként a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. Zivatar környezetében viharos széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 18 és 25 fok között valószínű.

Forrás: MTI

Kép: Pixabay