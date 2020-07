Kivonult a hadsereg a Pesti úti idősotthonhoz – ezért kellett ezt meglépni

Megint fertőtlenítenek.

Ismét fertőtlenítik a főváros által fenntartott Pesti úti idősotthont a katonák – jelentette be a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára hétfőn Budapesten.

Németh Szilárd a XVII. kerületi idősotthon előtt tartott sajtótájékoztatóján emlékeztetett: legutóbb húsvétkor kellett fertőtleníteni az idősotthont, ahol a koronavírus-járvány idején "a fenntartó súlyos mulasztásai miatt gócpont alakult ki".

Hozzátette: ilyen mulasztás volt, hogy amikor berobbant a vírus, nem volt állandó és folyamatos orvosi ellátás az intézményben, nem tartották be az előírásokat, ajánlásokat és súlyos higiéniai mulasztásokat is találtak a hatóságok.

Az otthonban 312 ápolt és 26 ápoló betegedett meg, és 55-en elhunytak – fűzte hozzá az államtitkár.

Németh Szilárd hangsúlyozta: az intézmény vezetőségét és a fenntartó Fővárosi Önkormányzatot felelősség terheli az ügyben. Megjegyezte: Karácsony Gergely főpolgármester egyszer nem látogatott el az otthonba, nem látogatta meg a katonákat, "akik helyette fertőtlenítettek az intézményben".

Karácsony Gergely főpolgármesternek is volna mit meggyónnia – közölte. Mint mondta, sok kérdést vet fel mindenkiben az, ahogyan bánnak ezzel az idősotthonnal a felelős politikusok, a főpolgármester és szakmai helyettese, Gy. Németh Erzsébet (DK) és elítélendőnek nevezte "szerencsétlenkedésüket" és "tenni nem akarásukat". Kifogásolta, hogy most sem jelentek meg a fővárosi vezetők az intézménynél. Hozzátette: most megelőző intézkedésként fertőtlenítik újra az intézményt a Magyar Honvédség katonái, hogy ne válhasson ismét gócponttá az idősotthon. A fertőtlenítésben, csakúgy, mint áprilisban, a Petőfi Sándor vegyivédelmi zászlóalj katonái, valamint az általuk kiképzettek vesznek részt, összesen 25-en. Áprilishoz hasonlóan most is 85 ezer négyzetméter felületet kell fertőtleníteniük, a munka tavasszal 425 munkaórát, azaz hat napot vett igénybe. Az államtitkár ismertetése szerint nemcsak komoly szakmai tudást igényel a fertőtlenítés, de komoly fizikai munka is.

Várhatóan 33-35 Celsius-fok meleg lesz hétfőn, a fertőtlenítést végző katonák a teljes vegyvédelmi ruhában akár 6-8 liter folyadékot is veszíthetnek – mondta. Németh Szilárd kitért arra is, hogy a Magyar Honvédség egyedülálló vegyivédelmi és biológiai mentesítőképességét felhasználva, országszerte több mint ezer idősotthonban és szociális intézményben 2,5 millió négyzetméter felületet vírusmentesítettek és fertőtlenítettek a katonák a koronavírus-járvány idején. Ehhez 77 ezer liter, a Mol által gyártott vírusölőt és 36 ezer liter hipót használtak fel. A HM parlamenti államtitkára egy kérdésre válaszolva azt mondta, hogy a baloldal akadályozta a koronavírus-járvány elleni védekezést, "ócsárolták" a védekezésben résztvevőket, az egészségügyi dolgozókat, a rendőröket, a katonákat, az Országgyűlésben pedig semmilyen intézkedést nem szavaztak meg. Úgy vélte, a baloldal célja a kormány megbuktatása volt.

A politikát, a napi megélhetést, pénzt, hatalmat előbbre helyezték az összefogásnál – jegyezte meg. Hozzátette: ennek ellenére az országban megvalósult az összefogás, amelynek köszönhetően az ország úrrá tudott lenni a koronavírus-járvány első szakaszán.

Forrás/Kép: MTI