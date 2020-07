18 fontos ember adott át egy 19 kilométeres útszakaszt

Átadták az Egert az M3-as autópályával összekötő M25-ös autóutat, a két ütemben megépült, 19 kilométeres szakasz mintegy 50 milliárd forintba került.

Az útszakaszt nem kevesebb, mint 18 politikus és közéleti személy adta át, szerencsére mindenkinek jutott egy kis darab nemzeti színű szalagdarab is:



A dicső névsor pedig:

Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Benkő Tibor honvédelmi miniszter, Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára, Juhász Roland, a Miniszterelnöki Kormányiroda állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkára, Nagy Róbert Attila, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. vezérigazgatója, Zsiga György, a Colas Hungária Zrt. elnök-vezérigazgatója, Tóth Sándor, a Colas Út Zrt. vezérigazgatója, Sipos Zsolt, a He-Do Kft. ügyvezetője, Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója, Pajtók Gábor, Heves megyei kormánymegbízott, Juhász Attila Simon, a Heves Megyei Közgyűlés elnöke, Mirkóczki Ádám (Egységben a Városért Egyesület), Eger polgármestere, Habis László (Fidesz-KDNP) Eger volt polgármestere, Nagy Csaba (Fidesz-KDNP), Füzesabony polgármestere, Sári László (Fidesz-KDNP), Kerecsend polgármestere, Vámosi László (Fidesz-KDNP), Andornaktálya volt polgármestere, Orosz József, Nagytálya polgármestere és Hanuszik Csaba (Együtt Maklárért Egyesület), Maklár polgármestere.

Benkő Tibor honvédelmi miniszter az átadó ünnepségen hangsúlyozta: az egriek és a térség lakóinak évtizedes álma valósult meg a beruházással. A kormány célja minden megyeszékhelyet bekötni a gyorsforgalmi úthálózatba. Ez hozzájárul az érintett városok és térségek gazdasági fejlődéséhez, emellett biztonságosabbá és gyorsabbá teszi a közúti közlekedést – húzta alá. Eger és környéke esetében mindez az idegenforgalom további erősödését is szolgálja – tette hozzá. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében arról beszélt: a biztonságos, gyors és kényelmes elérés a sikeres gazdaságfejlesztés alapja, emellett a helyi életminőséget is meghatározó tényező.

A közúti közlekedés-fejlesztési terveket a 2016-ban elindított, 3200 milliárd forintos keretösszegű útprogram összegzi, a forrás nagyobb részét hazai költségvetésből teremti elő Magyarország – hangsúlyozta. Emlékeztetett rá, négy éve 14 megyei jogú város volt elérhető négysávos úton, Egerrel ez a szám 18-ra bővült. A kivitelezés a gyorsforgalmi kapcsolattal még nem rendelkező városoknál is tart, és "minden józan számítás szerint" 2025-re mind a 23 település megközelíthetővé válik autópályán vagy autóúton, ezzel az ország gyorsforgalmi törzshálózata megközelíti a végleges kiépítés szintjét – fogalmazott. A magyarországi sztrádák teljes hossza a jelenlegi 1500 kilométerről "jócskán 2000 kilométer fölé nő" – tájékoztatott.

A kormány a közlekedésfejlesztési beruházásokkal segít megalapozni a térségek gazdasági megerősödését és "kedvet csinál" a munkahely-teremtő beruházások betelepüléséhez – jegyezte meg Mosóczi László.

Közlése szerint a személygépkocsival 2021 január 1-ig díjmentesen használható M25-ös . Az út és a kapcsolódó beruházások három év alatt épültek meg, és "azonnal érezhető változást hoznak Eger 52 ezer lakója és a város közvetlen környezetében élő, mintegy 85 ezer ember életminőségében, illetve -lehetőségében" – mondta az államtitkár. Kifejtette: a beruházásnak köszönhetően rövidül a menetidő és javul a forgalombiztonság Eger és Budapest között. Emellett a térség településein csökken az áthaladó forgalom zaja, a környezet terhelése és a balesetveszély.

Nyitrai Zsolt, a térség országgyűlési képviselője történelminek nevezve az átadás napját, azt mondta, évtizedek óta köztudott, hogy a megyeszékhely és a főváros közötti gyorsforgalmi összeköttetés megteremtése a feltétele annak, hogy Eger és környezetének fejlődése léptéket válthasson. Ennek ellenére "a baloldali kormányok idején nem történt semmi, a szükséges források nem álltak rendelkezésre, és ha rajtuk múlt volna, ma nem lenne M25-ös út" – jelentette ki, hozzáfűzve: az Orbán-kormány ezzel szemben "megígérte és megcsinálta". Kitért arra is, hogy az 5 települést érintő út Füzesabony, Eger, Maklár, Andornaktálya, Nagytálya és Kerecsend tehermentesítése mellett zöldebbé és környezetbarátabbá is teszi ezt a térséget, hiszen a kivitelezés során több mint 100 ezer fát és cserjét ültettek, és csaknem 880 ezer négyzetmétert füvesítettek be.

Az M25-ös út megépítése az egriek és környékbeliek közös célja volt, mára pedig közös sikerévé vált – szögezte le a képviselő, új célnak nevezve az Egert elkerülő út építését, melynek megvalósításában – szavai szerint – ugyancsak számíthatnak a helybeliek a kormány támogatására.

Fotó: MTI/Komka Péter