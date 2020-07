Lemondott Pergel István Csaba, Pilismarót független, de a Fidesz által támogatott polgármestere – értesült helyi forrásokból az Index és az Átlátszó.

Mintegy 122 hektáron terveznek homok-kavics bányát nyitni Pilismaróton, a Duna és a 11.számú főút között. Erről azonban sok helyi egyáltalán nem hallott a múlt pénteki lakossági fórum meghirdetéséig. A helyiek közül most többen népszavazást szeretnének, a polgármester pedig váratlanul lemondott – írta meg kedden az Átlátszó.

A falu és az üdülő övezet lakóinak háta mögött szerveződött és most, az utolsó pillanatban került nyilvánosság elé: 1,2 millió négyzetméteren terveznek új kavicsbányát a Duna-partra vezető út mentén balra

– olvasható egy múlt hét végén indított petícióban, amelyet már több mint 1400 ember írt alá.

Az Indexnek több pilismaróti lakos is arról számolt be, hogy csak most, az utolsó pillanatban, a kötelező lakossági fórum meghirdetésekor értesültek a Duna-partra tervezett homok-kavics bányáról.

Az Indexnek névtelenül nyilatkozó pilismarótiak attól tartanak, hogy

a kavicskitermelés természetkárosítással, zajszennyezéssel és nagy porral jár majd.

A bánya megnyitásához szükséges környezeti hatásvizsgálat tavaly decemberben indította el a Tatabányai Járási Hivatal. A hivatalos közlemény szerint a GM-PRO Kft. a „Pilismarót homok-kavics” kutatási területen, vízi szállításra alapozva kíván külszíni bányát nyitni.

Idén januárban a környezeti hatásvizsgálati eljárásnak része volt egy közmeghallgatás, amelyet Tatabányán tartottak meg. Aztán a bányavállalkozó elfogadott kutatási zárójelentés alapján a Pest Megyei Kormányhivatal május 27-i határozata bányatelket állapított meg Pilismarót Duna parti területen.

A 25 évre szóló engedélyt a GM-PRO Mérnöki Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság kapta meg.

A 2014-ben alapított, kétszemélyes váci cég 7,2 milliós adózott eredménnyel zárta a 2018-as évet 27 millió forintos árbevétel mellett, korábban 18,6 és 37,3 milliós forgalmat bonyolított.

A bánya megnyitásának következő lépcsőfoka az lenne, hogy a pilismaróti képviselőtestület átminősíti a Duna-parti területet Kb-B jelű övezetté, azaz különleges beépítésre nem szánt, bánya területé. A jelenlegi, Kidz jelű besorolás szerint ugyanis különleges, beépítésre nem szánt idegenforgalmi-sport területnek számít az a rész, ahol a GM-PRO Kft. nekiállna a kavics- és homokkiemelésnek.

Emiatt az átminősítési eljárás miatt tartottak múlt pénteken lakossági fórumot a településen. Az Index úgy tudja, a most lemondott polgármester itt találta először szemben magát azokkal a helyiekkel, akiket váratlanul ért, de ellenállásra késztetett a tervezett bánya híre.

Az ügyben hétfőn délelőtt az Átlátszó megkereste a település polgármesterét, Pergel István Csabát, aki harmadik ciklusát tölti a település élén. A lap arra volt kíváncsi, hogy a 350-380 millió forintos költségvetésből gazdálkodó település mennyi árbevételre számít a bányából.

A vállalkozó nem teregette ki az üzleti tervét, de nagyságrendileg 10 millió forint adóbevétellel és 4-5 millió forint bérleti díjjal számolunk évente. Ez jelenleg a település adóbevételének az egyhatoda

Pergel állítása szerint szükségük van erre a bevételre, hogy a település fejlődhessen.

Korábban egy golfpályát fúrtak meg az emberek, abból az üzletből is lett volna egy csomó bevétel, ehelyett 879.651.000 forintnyi tartozás keletkezett. A terület szemetes, elhanyagolt. Mit szólnának a tulajdonosok, ha az önkormányzat elvitetné a szemetet, aztán kiszámláznánk nekik a díját? Akkor is siránkozás lenne

– fogalmazott a polgármester a lapnak.

Pergel István úgy véli, hosszú távon csak nyer a település a beruházással.

Bár biztosan zajjal és hanggal fog járni a kitermelés, de ha lejár a koncesszió, akkor kiemelt turisztikai beruházás keretében a kialakuló bányatavat lehet hasznosítani.

Még hétfőn este hatkor azonban kiderült, hogy egy sebtében összehívott megbeszélés után (augusztus 15-i határidővel) lemondott a polgármester, helyébe ideiglenesen az alpolgármester lép – írja az Átlátszó.

Forrás: Index, Átlátszó