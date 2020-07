Begyógyszerezték az idős dunaújvárosi házaspárt, a férfi nem élte túl

Egy rokont és annak élettársát gyanúsítják a rendőrök, körözést is kiadtak egyikükre.

A Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a Dunaújvárosi Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást indított egy 85 éves férfi rendkívüli halála miatt.

A férfit feleségével együtt magatehetetlen állapotban szállították kórházba idén február 23-án, ahol a férfi a kezelések ellenére március 7-én elhunyt.

Fotó, címlapi kép: Illusztráció/pixabay.com CCO

"Az eljárás során adat merült fel arra vonatkozóan – tekintettel azon körülményre is, miszerint a két idős beteg azonos időben és hasonló panaszokkal került a kórházba –, hogy a férfi halálának oka mérgezés lehet.

Időközben, az idős házaspár dédunokája a Dunaújvárosi Rendőrkapitányságon feljelentést tett arról, hogy 2020. február 23-a óta – egy hónap leforgása alatt – a dédnagyszülei bankszámlájáról több millió forint összeget emeltek le ismeretlenek, valamint a kártyával számos alkalommal vásároltak játékboltokban, éttermekben. Az életben maradt idős asszony a rendőröknek elmondta, hogy az otthonukban tartott készpénzből még 2019 októberében több millió forint eltűnt, ezért elhatározta, hogy a fennmaradó összeget bankban helyezi el"

- olvasható a közleményben.

A rendőröknek a tanúkihallgatásoknak és adatgyűjtésnek köszönhetően a látókörébe került egy olyan hozzátartozó és annak élettársa, akik szoros kapcsolatban álltak a házaspárral. A gyanú szerint az elkövetők már a február 23-ai dátumot megelőzően is többször is nagy mennyiségű gyógyszert adtak be a két idős embernek azért, hogy a halálukat okozzák.

"A 26 éves K. Andreát a Fejér megyei nyomozók 2020. július 22-én elfogták, és – őrizetbe vétele mellett – előre kitervelten, aljas indokból vagy célból, több ember sérelmére, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntett kísérletének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A rendőrök előterjesztést tettek letartóztatásának indítványozására. Társa, az 58 éves M. László, mióta tudomást szerzett a rendőri intézkedésről, szökésben van. Ellene 2020. július 23-án a nyomozók elfogatóparancsot bocsátottak ki"

- áll a közleményben.