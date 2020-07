Nézi a fertőzésszámokat Orbán, de szerinte jól áll az ország

Ugyanakkor a környező államokban rosszabb a helyzet, ezért a határátkelőhelyeken egyértelmű szabályok kellenek.

Megtartotta szokásos péntek reggeli rádióbeszédét Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban. A 24.hu cikke szerint az első téma az előző hétvégi uniós csúcs és az ott született megállapodás volt. Ezzel kapcsolatban Orbán arról beszélt a cikk szerint, hogy néhány nyugat-európai ország gazdasága részben már a járvány előtt gyengült, amire a járványhelyzet miatti gazdasági leállás is ráerősített, emiatt több ország adósságrátája 150-170 százalékra ugorhat föl, egyes országok adósrabszolgává válnak.

Fotó, címlapkép: Facebook/Orbán Viktor/videórészlet

A kormányfő szerint "órabérben sem rossz", hogy 5 nap alatt 3 milliárd forinttal több pénzt szereztek az EU-csúcson. A hosszú tanácskozás kapcsán azt is elmondta, hogy keveset aludt, volt katona, a fél életét edzőtáborokban és öltözőkben töltötte, hozzá van szokva.

De ezeket a libernyákot, akikkel vitatkoznom kellett, elviszem a hátamon

- tette hozzá a kormányfő.

Orbán szerint ha Magyarország is "kommunistamentes övezete" lehetett volna, akkor az ország gazdasága is jobb állapotban lenne – de mivel nem így volt, emiatt az országnak van egy örökölt gazdasági lemaradása. Orbán szerint azt is nézni kell, hogy a nyugati cégek – amelyek komoly versenyt támasztanak – mennyi hasznot termelnek az országban, mert sokat ki is visznek.

Az MTI híre szerint Orbán arról is beszélt, hogy az EU-csúcs eredményét úgy lehet értékelni, hogy a magyar és a lengyel erők Brüsszelnél megállították a liberális brigádok nemzetközi támadását

A kormányfő kiemelte: Magyarország és Lengyelország visszaverte azt a kísérletet, hogy az őket megillető pénzekről mások döntsenek. Voltak, akik azt akarták elérni, hogy ugyan megkapjuk a nekünk járó összegeket, de a felhasználást politikai feltételekhez kötnék – mondta.

Úgy vélte, tipikusan olyan országokról van szó, amelyek bevándorláspártiak, és "gyűlölnek bennünket", mert nem engedjük, hogy az ő migrációs politikájuk érvényesüljön, és mert Magyarország megállítja a migránsokat. Soros György áll a hátuk mögött – tette hozzá.

Azt akarták, hogy legyen olyan pénzügyi eszköz, amellyel zsarolni lehet Magyarországot és Lengyelországot – közölte Orbán Viktor.

Járvány

A koronavírus és az esetleges újabb szigorítások kapcsán feltett kérdésre a miniszterelnök a 24.hu cikke szerint elmondta, minden nap nézi a fertőzések számait, de elsősorban a halálesetek számait vizsgálja, amely tekintetében "egyre jobban áll a szénánk".

Viszont a környező országokban baj van, ezért a határátkelőhelyeken egyértelmű szabályok kellenek, a fő veszély ugyanis a járvány behurcolása szerinte, ezt kell megakadályozni.

Ugyanakkor senkit nem akar lebeszélni a külföldi nyaralásról, de mindenkit fokozott óvatosságra és tudatosságra int. Ismét elismételte, hogy "több Balaton, kevesebb Adria", vagyis hogy a külföldi nyaralások helyett a súlypont a belföldieken lenne.

Az újabb nemzeti konzultációra is kitért, amelyet augusztus 15-ig lehet visszaküldeni. Szerinte, ha baj van, egyetértési pontokat kell létrehozni, és "akkor meg lehet menekülni a bajtól."

"A szomszédos országokban már a koronavírus második hulláma tapasztalható, ezért szükséges megtalálni azokat a közös pontokat, amelyeket végrehajtva meg lehet oldani ezt a helyzetet. A miniszterelnök szerint az ellenzékre nem lehet számítani a bajban"

- olvasható a cikkben.