Kiváló a vízminőség a nyugat-balatoni strandokon is

Bár a kutatók jelezték, hogy előfordulhat algásodás a Balatonban, de jelenleg kiváló a víz minősége a nyugat-balatoni strandokon is, ahol a megkezdett kotrási munkák sem zavarják a fürdőzőket – közölte Gál Lajos, Gyenesdiás (független), valamint Nagy Bálint (Fidesz-KDNP), Keszthely polgármestere az MTI-vel pénteken.



Kotróhajó a Balaton nyugati medencéjében, a balatongyöröki part közelében 2020. július 23-án. A kotrásra a víz megnövekedett klorofill-A tartalma és a megjelent algamennyiség miatt van szükség. A Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság akkreditált laboratóriuma a múlt héten a határértéket jelentősen meghaladó klorofill-A szinteket mért a tó nyugati medencéjében, ennek alapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) harmadfokú vízminőségi kárelhárítási készültséget rendelt el és a mederkotrás előkészítésére utasította az érintett vízügyi igazgatóságokat. MTI/Varga György

Arról számoltak be, hogy a Balaton foszforral terheltebbnek számító nyugati medencéjének valamennyi strandján kiváló jelenleg is a vízminőség. Kéthete megjelent a vízfelszínen az egyébként jó vízminőséget jelző zöld alga, de a szeles időjárásnak köszönhetően az is eltűnt. A "kellemetlenebb" kék alga jelenlétét nem tapasztalták.

Gál Lajos elmondta, a vízminőséget hetente ellenőrzik, részben az önkormányzat költségére. A legutóbbi, hét elejei eredmények is merősítették, hogy nagyon jó a vízminőség, és eddig egyetlen fürdőző sem panaszkodott semmiféle, kékalga-toxint jelző bőrirritációra allergiás reakcióra.

Csendes Antal, a három keszthelyi önkormányzati strandot üzemeltető társaság ágazatvezetője az MTI-nek megerősítette, hogy kifogástalan a Balaton vize a Keszthelyi-medencében. Tapasztalataik szerint az algásodás akkor indulhat be, ha tartósan mozdulatlan a víz. Az elmúlt napok szeles időjárása kedvezett a vízminőségnek, de mint mondta, szélcsendesebb időszakokra is akadt ötletük. Keszthely városi strandján tesztüzemmódba tettek egy vízmozgató gépet, amit a halastavakban használnak algásodás ellen.

(MTI)