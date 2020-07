Méregtelenítsünk köménnyel!

A kömény szinte mindannyiunk fűszerespolcán megtalálható, de sokan nem is tudják: gyógynövényként is a segítségünkre lehet!

Fotó: Pixabay

A kömény közkedvelt fűszernövény hazánkban, nem hiányozhat a zamatos húslevesből, a főzelékből és a desszertnek kínált péksüteményeinkből sem. Keletről származik, akárcsak a legtöbb fűszer, de a saját konyhakertünkben is megterem. Szerte a világon ismerik és használják, azok, akik jártasak a különböző konyhaművészetekben, felfedezhetik a mexikói, észak-afrikai és a thai ételek ízvilágában egyaránt.

Görcsoldásra, emésztésserkentésre

A kömény tápanyagban rendkívül gazdag, kálium, kalcium és vas tartalma kiemelkedő. Gyomortáji panaszok esetén kiváló: jótékony hatással van az emésztésre, étvágygerjesztő és görcsoldó. Ezen kívül szélhajtó és gyomorerősítő tulajdonságairól is híres, sőt, illóolajának karvont tartalma miatt hozzájárul a belek méregtelenítéséhez is – többek között ennek köszönhető, hogy teaként is szívesen fogyasztják.

Így segít a szervezetünknek az oregánó

A tea elkészítéséhez csupán fél teáskanálnyira van szükség a magokból, amiket 2 dl forrásban lévő vízzel kell leönteni, majd állni hagyni fél órára. Ezt követően már szürcsölhetjük is a gyógyító teát. A forró italt az étkezések előtt ajánlott elfogyasztani, mivel így könnyebben tudja kifejteni kedvező hatását. Emellett más teakeverékekben is megtalálható.

EgészségKalauz